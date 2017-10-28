CNN: ФБР выдвинуло первые обвинения по делу о вмешательстве России в выборы

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Суббота, 28 октября 2017, 05:03

Федеральное большое жюри в Вашингтоне одобрило первые обвинения по результатам расследования, проведенного специальным советником ФБР Робертом Мюллером.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Какие именно обвинения выдвинуты и против кого остается неясным. По данным источников, всех обвиняемых возьмут под стражу к началу недели.

Пресс-секретарь Мюллера от комментариев отказался.

Бывший директор ФБР Роберт Мюллер занимается расследованием попыток вмешательства России в американские выборы 2016 года и того, имела ли команда нынешнего президента связи с Кремлем. Сам Дональд Трамп неоднократно называл подобные обвинения охотой на ведьм.

Темы: США Трамп Росcия
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