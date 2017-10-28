Сутки в АТО: Оккупанты применяют артиллерию, двое бойцов ВСУ ранены

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие, в том числе применяя запрещенную 122-мм артиллерию. В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Обстановка в районе проведения АТО сохраняет тенденции к обострению.

На Приморском направлении, которое в последние несколько дней оказался в эпицентре противостояния, противник все чаще применяет вооружение, которое запрещено мирными договоренностями.

Так, 27 октября днем ​​в течение нескольких часов боевики обстреливали из артиллерии калибра 122 миллиметра, 82-миллиметровых минометов, пулеметов позиции ВСУ неподалеку Широкиного.

Украинские воины огнем из пехотного вооружения отвечали врагу. В результате противостояния получил ранения один украинский воин.

Кроме того, вечером под минометным огнем снова оказались укрепления сил АТО у Водяного. А на подступах к Марьинке оккупанты дважды обстреляли украинских защитников из гранатометов.

На Донецком направлении, ночью пророссийские наемники трижды били из пехотного вооружения в районе Зайцевого. Из этого же оружия боевики провоцировали украинских бойцов в окрестностях Мироновского и в Авдеевский промзоне.

На Луганском направлении враг почти час из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов бил по опорным пунктам украинской армии неподалеку Трехизбенки.

Силы АТО 16 раз применяли оружие на поражение противника.