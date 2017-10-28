Минобороны: Количество небоевых потерь военных уменьшилась в 5 раз

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Суббота, 28 октября 2017, 15:56

В Министерстве обороны заявляют, что в этом году по сравнению с прошлыми количество небоевых потерь уменьшилась более чем в 5 раз.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Количество небоевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил в 2017 году, по сравнению с предыдущими годами, уменьшилось более чем в 5 раз. Основными причинами безвозвратных небоевых потерь: случаи смерти от болезней, гибель в результате ДТП, нарушения мер безопасности и правил обращения с оружием", - отметили в министерстве.

Также в ведомстве заверили, что по каждой смерти военного проводится тщательное расследование.

Как известно, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены не из-за боевых действий.

Украинская правда

Темы: Минобороны АТО
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