Лещенко проиграл апелляцию Авакова, будет подавать кассационную жалобу

Апелляционный суд Киева принял решение, что нардеп от БПП Сергей Лещенко должен опровергнуть информацию о слежке за ним, которую, по словам нардепа, организовал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Полный текст решения суда "Украинской правде" предоставила пресс-секретарь министра внутренних дел Наталья Стативко.

"Иски Авакова Арсена Борисовича и Министерства внутренних дел Украины - удовлетворить. Признать недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Авакова Арсена Борисовича информацию, распространенную Сергеем Анатольевичем Лещенко и опубликованную на сайте Телерадиокомпании "Deutsche Welle", - говорится в решении.

Суд признал недостоверной такую ​​информацию: "Сбор информации, относительно меня, с целью выяснения источников моей информации, а также дальнейшей дискредитации, если их будут интересовать дальнейшие действия в той компании, которую они задумали ... Это делает Аваков ... они объединили усилия и в частности работают по мне сейчас ... они делают попытки нивелировать мои разоблачения по уголовному делу по Мартиненку в Швейцарии ... ".

Суд обязывает Лещенко опровергнуть эту информацию.

В то же время адвокат нардепа Роман Васильняк отметил "Украинской правде", что Лещенко будет обжаловать это решение.

"Мы будем подавать кассационную жалобу и будем просить суд приостановить исполнение этого решения", - сказал защитник Лещенко.

По словам адвоката, судьи "закрыли глаза на очевидные нарушения в первой инстанции", поскольку, по его мнению, они полностью управляемые министром внутренних дел. Он также отметил, что пока не ознакомился с полным текстом постановления.

"Тройка судей, которые рассматривали это дело - Антоненко, Стрижеус и Шкорина - год назад рассматривали апелляционную жалобу Авакова против Тягнибока о чести, достоинстве и деловой репутации. И также принимали решения в интересах Авакова. Впоследствии Высший специализированный суд отменил их решения", - отметил Васильняк.

Как известно, в июне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Подольский райсуд Киева обязал нардепа от БПП Сергея Лещенко опровергнуть информацию о слежке за ним.

В то же время Лещенко подал апелляцию, заявив, что Аваков использовал бюджетные средства на суд с ним.

Украинская правда