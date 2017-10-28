Пентагон пригрозил КНДР, если та ударит по США или их союзникам

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Суббота, 28 октября 2017, 18:54

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты будут жестко реагировать на военные провокации со стороны Северной Кореи.

Об этом он заявил во время визита в столицу Южной Кореи, передает "Reuters".

"Не заблуждайтесь - любая атака на Соединенные Штаты или наших союзников будет побеждена. И любое использование ядерного оружия на севере будет связано с огромным военным ответом, который будет эффективным и непреодолимым", - отметил Мэттис.

Кроме того, глава Пентагона сказал, что не представляет ситуации, при которой США бы согласились с ядерным статусом КНДР.

Как известно, ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ядерная война может начаться в любой момент.

После этого Трамп сообщил, что Соединенные Штаты готовы к любому сценарию развития ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что дипломатические усилия с Северной Кореей будут продолжаться "до первой бомбы".

Украинская правда

Темы: США КНДР Северная Корея ядерное оружие
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