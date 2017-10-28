Пентагон пригрозил КНДР, если та ударит по США или их союзникам

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты будут жестко реагировать на военные провокации со стороны Северной Кореи.

Об этом он заявил во время визита в столицу Южной Кореи, передает "Reuters".

"Не заблуждайтесь - любая атака на Соединенные Штаты или наших союзников будет побеждена. И любое использование ядерного оружия на севере будет связано с огромным военным ответом, который будет эффективным и непреодолимым", - отметил Мэттис.

Кроме того, глава Пентагона сказал, что не представляет ситуации, при которой США бы согласились с ядерным статусом КНДР.

Как известно, ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ядерная война может начаться в любой момент.

После этого Трамп сообщил, что Соединенные Штаты готовы к любому сценарию развития ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что дипломатические усилия с Северной Кореей будут продолжаться "до первой бомбы".

Украинская правда