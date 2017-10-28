В МИД определили шаги для освобождения политзаключенных в Крыму

В МИД Украины состоялась встреча, участники которой договорились о конкретных шагах для освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины и помощи их семьям.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

"Участники встречи договорились о конкретных шагах для освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины и помощи их семьям, о доступе украинских граждан в оккупированном Крыму к образованию и всему комплексу государственных услуг, в частности - упрощению оформления необходимых документов", - говорится в сообщении.

Также речь шла о законодательных инициативах в сфере защиты прав политзаключенных.

О других деталях встречи не сообщается.

Заседание общественной платформы по вопросам освобождения политзаключенных в формате видео-конференции с крымскими активистами и родственниками удерживаемых оккупационной властью лиц состоялось 28 октября.

Участие в заседании приняли также заместители председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, нардеп, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и другие.

Украинская правда