В МИД определили шаги для освобождения политзаключенных в Крыму

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Суббота, 28 октября 2017, 19:26

В МИД Украины состоялась встреча, участники которой договорились о конкретных шагах для освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины и помощи их семьям.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

"Участники встречи договорились о конкретных шагах для освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины и помощи их семьям, о доступе украинских граждан в оккупированном Крыму к образованию и всему комплексу государственных услуг, в частности - упрощению оформления необходимых документов", - говорится в сообщении.

Также речь шла о законодательных инициативах в сфере защиты прав политзаключенных.

О других деталях встречи не сообщается.

Заседание общественной платформы по вопросам освобождения политзаключенных в формате видео-конференции с крымскими активистами и родственниками удерживаемых оккупационной властью лиц состоялось 28 октября.

Участие в заседании приняли также заместители председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, нардеп, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и другие.

Украинская правда 

Темы: политзаключенные Крым МИД
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