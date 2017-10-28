Саакашвили уверен, что Луценко уже готовит его экстрадицию

Экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили уверен, что генпрокурор Юрий Луценко готовит документы для его экстрадиции.

Об этом Саакашвили заявил вечером 28 октября.

"В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства", - заявил лишенный украинского гражданства Саакашвили.

Он добавил, что Луценко "реально был лучшим знатоком моих дел во время президентства".

Вместе с тем Саакашвили призвал людей прийти на вече под Верховной Радой 29 октября, которое запланировано на 12:00.

По его словам, все, кто придет на площадь под Раду, "сможет проголосовать за расширение списка требований" акции протеста к действующей власти. Саакашвили привел образец опросного листа, который можно будет заполнить в воскресенье.

"Завтра мы будем голосовать за новые требования, в случае, если наши нынешние требования не будут выполнены или выполнены частично. Мы представим конкретный план смены власти и будем его обсуждать вместе с планом "300 новых спартанцев", - заявил Саакашвили.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михэила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Грузия требует его экстрадиции.

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать из Украины, поскольку Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца.



В Миграционной службе подтвердили это, объяснив отказ в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты Саакашвили тем, что заявление он передал адвокатами, а не лично.

27 октября стало известно, что друга Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, его бывших охранника и водителя Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

17 октября возле ВР стартовала акция "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу. Участники требуют принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и оголосовании по открытым спискам.

Саакашвили и его "Рух новых сил" присоединились к акции в конце подготовки мероприятия.

19 октября политическая партия "Рух новых сил" и нардепы от "Сапопомочи" решили продолжать протестную акцию под парламентом, остальные участники из акции вышли.

21 октября участники акции под ВР организовали там военный лагерь и заявили об ультиматуме президенту Петру Порошенко с требованием внести в парламент законы об Антикоррупционном суде и об импичменте.

22 октября на площади Конституции в ВР состоялось вече с участием Саакашвили и других активистов.

24 октября лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что перемещается на площадь под Радой к протестующим и призывает лидеров оппозиции присоединиться к нему.

Украинская правда