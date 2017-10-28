На Харьковщине неизвестный стрелял в прохожих, трое раненых

В Харьковской области полицейские разыскивают неизвестного, который стрелял в прохожих из неустановленного оружия, ранения получили три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины.

С места происшествия полицейские изъяли гильзу "REM 223" и газовый баллон "Перец-4".

По данным правоохранителей, инцидент произошел 27 октября.

"В полицию поступило сообщение из Первомайской больницы о том, что в санпропускник обратились трое мужчин с телесными повреждениями. Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное", - сообщили в полиции.

Установлено, что около 2 часов ночи пострадавшие находились в Первомайске у торговых киосков, где по неустановленным причинам неизвестный совершил в их направлении выстрелы из оружия.

"18-летний парень получил повреждения в виде непроникающей огнестрельной раны грудной клетки и огнестрельную рану бедра. Он был госпитализирован в хирургическое отделение больницы. 28-летний мужчина также получил телесные повреждения в виде огнестрельного проникающего раны бедра, а 19-летний парень получил огнестрельное ранение голени", - говорится в сообщении.

Данные внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Украинская правда