Облава Jugendhub: В действиях силовиков нашли ряд правонарушений

Своими действиями во время облавы, обысков и задержаний в "Jugendhub" правоохранители нарушили ряд статей уголовно-процессуального, уголовного кодекса и Конституции.

Об этом говорится в сообщении юридической компании "Миллер", адвокат которой будет представлять интересы задержанных лиц.

Юристы подчеркивают, что правоохранители, которые ворвались в помещение, не предъявили постановление следственного судьи о проведении следственных действий, чем была нарушена ч. 3 ст. 236 УПК.

"Во время проведения следственных действий была применена физическая сила к посетителям заведения, чем было совершено уголовное преступление, предусмотренное ст. 365 УК. Перед проведением следственного действия представители правоохранительных органов не разъяснили лицам, к которым были применены такие действия, их права и обязанности, предусмотренные УПК, а также ответственность, установленная законом, чем нарушили ч.3 ст.223 УПК", - отмечают юристы.

Кроме того было изъято имущество без соблюдения норм ст. 236 УПК, проведены обыски в других помещениях, не указанные в постановлении, чем было нарушена ст. 30 Конституции Украины, а также ч.5 ст.236 УПК.

Были подвергнуты обыску почти все посетители, чем нарушены нормы ч.3 ст. 208, ст. ст. 223, 236 УПК. Кроме вышеуказанных нарушений посетители заведения без оформления документов, как предполагает норма ст. 104 УПК, были частично направлены в райотдел полиции на ул. Герцена, 9.

"До сих пор остается неясным, на основании какого нормативного документа более двух десятков людей были направлены в Деснянский военный комиссариат. Такие действия не предусмотрены ни одним нормативным документом", - подчеркивают юристы.

По их словам, согласно действующим нормам Уголовно-процессуального Кодекса Украины представители Нацполиции имели право только на проведение обыска исключительно в месте указанном в постановлении, изымать только те вещи, которые указаны в постановлении и проводить обыск, в соответствии с постановлением, в объеме, необходимом только для достижения цели обыска.

Как отметил в свою очередь адвокат компании "Миллер" Роман Стоичев, в случае с задержанием людей в "Jugendhub", которые "уклоняются от призыва на срочную службу", процедура их призыва нарушена.

"Фактически это незаконное задержание / удержание лиц (лишение свободы)", - заявил Стоичев.

"Призывники обязаны по вызову прибыть в военкомат, по прибытию они проходят медкомиссию, которая определяет их годность к военной службе, род войск. Далее их, в случае пригодности к военной службе, направляют к месту службы. В данном случае граждане были задержаны во время обыска, им не был представлен защитник с момента их задержания, в дальнейшем без их воли и согласия их передали в военкомат, где их содержат без их воли и согласия, и возможности свободно передвигаться, удерживают без оснований, якобы для проверки информации про возможное уклонение от военной службы, при этом пытаются провести им медицинскую комиссию, направить к месту службы, возможно выполнить какие-либо другие действия", - отметил адвокат.

Как известно, в ночь на 28 октября полиция устроила облаву в заведении "Jugendhub", где проходило музыкальное мероприятие, и задержала посетителей хаба, доставив их в отделение полиции и военкомат. К посетителям была применена чрезмерная сила, их били, обыскивали и забирали личные вещи. При этом силовики не предъявили никаких документов.

В столичном главке полиции заявили, что во время обыска в заведении "Jugendhub" задержали 17 человек, у которых изъяли наркотические средства, выявили 11 малолетних и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу.

В свою очередь представители юридической компании "Миллер" сообщили, что к задержанным во время облавы в Jugendhub не пускают адвоката и родственников.

Украинская правда