Теракт в Сомали: 18 погибших, десятки раненых
В результате теракта в столице Сомали Могадишо в субботу, 28 октября, погибли по меньшей мере 18 человек, более 30 получили ранения.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Теракт произошел после того, как у отеля взорвалась заложенная в автомобиле бомба.
Сообщается, что ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шаабаб", которая входит в структуру "Аль-Каида".
По информации DW, большинство погибших – полицейские.
Как известно, в результате теракта в Могадишо 16 октября погибли более 300 человек.
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