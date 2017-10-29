Теракт в Сомали: 18 погибших, десятки раненых

В результате теракта в столице Сомали Могадишо в субботу, 28 октября, погибли по меньшей мере 18 человек, более 30 получили ранения.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Теракт произошел после того, как у отеля взорвалась заложенная в автомобиле бомба.

Сообщается, что ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шаабаб", которая входит в структуру "Аль-Каида".

По информации DW, большинство погибших – полицейские.

Как известно, в результате теракта в Могадишо 16 октября погибли более 300 человек.