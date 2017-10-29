Выборы в Исландии: побеждает правящая партия

После первых подсчетов голосов на внеочередных парламентских выборах в Исландии лидирует Партия Независимости.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, правящая партия набрала 26 процентов голосов – это на 3 процента меньше по сравнению с прошлогодними выборами.

Далее идет Лево-зеленое движение с 17 процентами, а третьи – социал-демократы (13 процентов).

Как известно, внеочередные парламентские выборы были назначены после того, как партия "Светлое будущее" заявила о выходе из правительственной коалиции из-за скандала, к которому причастен отец премьер-министра страны Бьярни Бенедиктссона. .