Подросток погиб из-за падения железобетонных плит на Днепропетровщине

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Воскресенье, 29 октября 2017, 10:30

В субботу в городе Каменское Днепропетровской области в результате падения железобетонных плит один подросток погиб, еще двое - госпитализированы.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своем сайте.

"28 октября в г. Каменское на ул. 8-го Марта в результате падения двух железобетонных плит - козырька и боковой стенки навеса над подъездом - погиб 1 подросток и еще 2 подростка пострадали. Пострадавшие госпитализированы в больницу. Тело погибшего спасатели извлекли из-под завала", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает сайт "5692.com.ua", погибшему было 17 лет.

По словам знакомых ребят, которых госпитализировали, у одного - перелом ноги, а у второго - сломана рука.

Украинская правда

Темы: Днепропетровская область чрезвычайное происшествие
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