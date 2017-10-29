В зоне АТО погиб военный, еще двое ранены

В зоне проведения АТО за минувшие сутки один военный погиб, еще двое получили ранения, боевики совершили 16 обстрелов, 14 из них - прицельных.

Об этом 29 октября сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По данным штаба, украинский боец ​​погиб во время одного из обстрелов вблизи Авдеевки, ранения бойцы получили в результате ночного обстрела в районе Майорска.

"НВФ дважды обстреляли мирные населенные пункты - в Водяном выпустили 24 мины калибра 82-мм, а вечером из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия повредили хозяйственное здание в Авдеевке", - сообщил Лысенко.

На донецком направлении боевики совершили наибольшее количество обстрелов - 11 были обстреляны позиции сил АТО в районе Авдеевки, дважды - вблизи Невельского и Песков. Кроме того огонь боевики вели в районе Майорска, Опытного, Каменки и Зайцево.

На мариупольском направлении боевики совершили 4 прицельных обстрела - возле Павлополя, в районе Старогнатовки и Широкино.

На луганском направлении боевики прицельно обстреляли из БМП позиции сил АТО возле Трехизбенки.

Про це 29 жовтняречник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За даним штабу, український боєць загинув під час одного з обстрілів поблизу Авдіївки, поранення бійці отримали внаслідок нічного обстрілу у районі Майорська.

"НЗФ двічі обстріляли мирні населені пункти - у Водяному випустили 24 міни калібру 82-мм, а ввечері з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї пошкодили господарчу будівлю у Авдіївці", - повідомив Лисенко.

На донецькому напрямку бойовики здійснили найбільшу кількість обстрілів - 11, було обстріляно позиції сил АТО в районі Авдіївки, двічі – поблизу Невельського та Пісків. Окрім того вогонь бойовики вели в районі Майорська, Опитного, Кам’янки та Зайцевого.

На маріупольському напрямку бойовики здійснили 4 прицільних обстріли - поблизу Павлополя, в районі Старогнатівки та Широкиного.