Выборы в ОТГ: нарушения - процедурные, на Луганщине и Херсонщине подвозят избирателей

В Луганской и Херсонской областях зафиксированы факты подвоза избирателей на участки на выборах в ОТГ.

Об этом сообщают в "Комитете избирателей Украины".

В частности, на Луганщине подвоз избирателей зафиксирован в Краснореченском ОТГ.

"Граждан привезли на участки автобусами от имени одного из кандидатов. Наблюдатели сообщили об этом факте полицию, правоохранители составили соответствующий протокол", - отметили в КИУ.

На Херсонщине в Белозерской ОТГ подвоз избирателей сопровождался конфликтной ситуацией.

"Группа мужчин, представившиеся общественными активистами, на легковом автомобиле остановила автобус, который, по их словам, подвозил избирателей на участки. В результатов между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой одна из пассажирок автобуса ударил человека, представившегося журналистом. Пострадавший вызвал полицию, составили акт о нападении на журналиста ", - говорится в сообщении.

По данным сети ОПОРА, явка по состоянию на 12:00 составляет 21,4%.

По состоянию на 12:00 зафиксированы процедурные нарушения избирательного законодательства со стороны УИК. Ключевое злоупотребление - попытки выдачи бюллетеней избирателям без предъявления паспорта, что зафиксировано на 7,4% УИК (в Сумской, Житомирской областях).

"Процедурные нарушения зафиксированы на 12,4% избирательных участков, они вызваны неслаженная работой и низким уровнем компетентности членов отдельных УИК", - сообщили в ОПОРЕ.

В Софиевской УИК Херсонской области в бюллетене было обнаружено отсутствие кандидата в депутаты, в связи с чем ТИК была вынуждена в оперативном порядке допечатывать и подвозить бюллетени.

На УИК в г.Радомышль Житомирской были обнаружены бюллетени для голосования за депутатов с некачественной печатью (без текста и специальной защиты).

В Запорожской, Полтавской, Херсонской областях наблюдатели зафиксировали присутствие на УИК должностных лиц органов местного самоуправления, правоохранительных органов и других посторонних лиц.

Также выявлены агитационные материалы в помещении участковых избирательных комиссий в Луганской, Полтавской областях, выдача бюллетеней избирателям без их подписи (Донецкая область).

Наблюдатели не фиксируют случаев нарушения тайны голосования, в частности фотографирования избирателями бюллетеней.

В КИУ сообщили, что на Ивано-Франковщине препятствовали работе наблюдателя КИУ.

"В с.Креховичи члены комиссии пытаются препятствовать работе официального наблюдателя КИУ. Попытки возникли после того, как наблюдатель зафиксировал случаи голосования избирателей без паспорта, что является нарушением действующего законодательства. На место происшествия вызвали полицию", - сообщили в КИУ.

По данным полиции, в Ровенской области (Сарненский район) проверяют инфомацию о подкупе избирателей.

"В с.Зносичи кандидат на должность сельского головы Немовицкой объединенной громады обратилась в полицию с заявлением, что по ее мнению возле местного дома культуры неизвестные лица осуществляют подкуп избирателей. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.160 УК (подкуп избирателя)", - сообщили в полиции.

Как известно, 29 октября проходят выборы в 202 объединенных территориальных громадах (ОТГ) во всех областях Украины.

Ранее были зафиксированы первые нарушения на выборах в ОТГ.

Украинская правда