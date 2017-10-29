Сильный ветер и ливни: ДСНС предупреждает о сильном ухудшении погоды

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильном ветре и ливнях, через которые ожидается повышение уровня воды в реках.

Об этом говорится на сайте службы.

По данным "Укргидрометцентра", 29 октября утром и днем ​​в Киеве порывы ветра будут 15-20 м/с.

29-30 октября - усиление скорости ветра до 17-22 м/с, а днем ​​29 октября до 25-30 м/с во Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской.

Прогноз погоды на 29 октября "Укргидрометцентр"

Ночью 30 октября ожидается скорость ветра до 25-30 м/с в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях.

Также в западных областях 29 октября ожидаются сильные дожди.

30 октября с переходом в мокрый снег и местами метелями в западной части возможно образование снежного покрова, снижение температуры ночью и днем ​​до 1-6° тепла.

30 октября в Киевской области усиление ветра до 17-22 м/с, ночью - порывы 25 м/с; временами дождь с переходом в мокрый снег, понижение температуры ночью и днем ​​до 1-6° тепла.

В Карпатах - мокрый снег, метели (днем 29 октября очень сильные осадки), усиление ветра 19-24 м/с, порывы 40 м/с, температура ночью и днем ​​0-5° мороза.

29-30 октября из-за сильных осадков угроза образования селей.

Прогноз погоды на 30 октября "Укргидрометцентр"

В то же время, 29-30 октября ожидается формирование дождевого паводка с повышением уровней воды над текущими уровнями на реках Закарпатья на 0,5-1,5м, в нижних течениях Боржавы, Латорицы, на Тисе от водпоста Великий Бычков в Вилока к 2,0м; на остальных реках Карпат на 0,2-1,0м.

29-31 октября на притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ровенская, Житомирская области) ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,5 м.

Правда, повышение уровня воды не должно нанести негативных последствий.

Украинская правда