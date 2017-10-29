"Батькивщина" тоже объявила себя победителем выборов в ОТГ

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о победе политсилы на выборах в объединенных территориальных громадах, которые состоялись 29 октября во всех областях Украины.

Как сообщили в пресс-службе партии, при этом Тимошенко ссылалась на результаты экзит-пола, проведенного местными общественными организациями совместно с "Батькивщиной Молодой" в 59 ОТГ.

"Несмотря на давление, которое оказывала команда президента, "Батькивщина" набрала 23%, согласно результатам экзит-пола. А БПП "Солидарность" при бешеном админресурсе, при манипуляциях и грязных технологиях, взял 18%", - заявила лидер "Батькивщины".

Тимошенко отметила, что во время расчета результатов экзит-полов учитывалось количество кандидатов в местные советы, выдвинутых политическими партиями.

Как известно, выборы 29 октября проходят в 202 объединенных территориальных громадах (ОТГ) во всех областях Украины.

В БПП заявили о лидерстве своих кандидатов на выборах глав ОТГ, по данным партии, более 40% победителей на должности глав ОТГ - выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке "БПП".

Батькивщина, Оппоблок и Самопомим заявили о нарушениях на выборах.

Полиция получила 46 сообщений о нарушениях во время избирательного процесса и открыла два уголовных производства за время голосования.

Украинская правда