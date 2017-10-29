На Днепропетровщине неизвестные напали на УИК, бросали дымовые шашки

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Воскресенье, 29 октября 2017, 21:10

В Днепропетровской области неизвестные в камуфляже напали на УИК №120505 в с.Майское.

Об этом вечером 29 октября сообщили в гражданской сети ОПОРА.

"По словам секретаря УИК Юлии Смирновой, на избирательный участок подъехало 8 автомобилей. Молодые люди, одетые в камуфляжную одежду, без масок на лице, разбили витрины холла, где расположен избирательный участок. Члены УИК бросились защищать урны. Двум людям бросили две "дымовые шашки" в спину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападающие "хотели влить в урны масло, однако урны не пострадали и установить результаты волеизъявления по бюллетеням можно".

Телесные повреждения нанесены представителю полиции, членам УИК и наблюдателю.

Украинская правда

Темы: виборы Днепропетровская область
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