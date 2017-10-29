Военные обнародовали видео захвата территории военной части в Одессе

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Воскресенье, 29 октября 2017, 23:52

Неизвестные лица незаконно действовали на части участка воинской части А3571 и военного аэродрома "Школьный".

Об этом заявил начальник южного территориального юридического отдела Минобороны Украины Юрий Добров.

Видео инцидента, который произошел 29 октября на территории в/ч А3571, обнародовано на Youtube-канале телерадиостанции Минобороны "Бриз".

"В результате действий неизвестных лиц территория воинской части была незаконна изменена на 20 соток", - отметил Добров.

"Группа неизвестных лиц с помощью строительной техники демонтировала бетонный забор и установила металлический. По данному факту была вызвана Нацполиция, прибыли соответствующие должностные лица ВСП ВСУ, военная прокуратура одесского гарнизона. На вопрос к застройщикам, на каком основании они совершают эти неправомерные действия и меняют границу военного городка, они сообщили, что у них есть соответствующее решение Одесского горсовета", - отметил Добров.

При этом решение неизвестные не предоставили и предложили Нацполиции обратиться с соответствующим запросом, на который они готовы предоставить решения.

Минобороны изучает ситуацию по поводу незаконного захвата территории военного аэродрома, технической зоны военного городка №10, и после получения документов, которые стали основанием для выполнения указанных действий будут поданы иски в суд и обращения в правоохранительные органы, сообщил Добров.

Кроме незаконного перемещения границ военного городка была проведена незаконная вырубка лесных насаждений - деревьев, которые мешали установлению забора.

Кроме того советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, который ранее опровергал попытку захвата неизвестными воинской части, также разместил видео с места событий у в/ч. На нем неизвестные, которые вырубали деревья и переносили забор, общаются с представителями полиции, пытаясь доказать свою невиновность.

Еще на одном видео с места события видно, как неизвестные выталкивают с участка, на котором они проводят работы, военнослужащего.

Как известно, командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины заявило, что в Одессе неизвестные совершили попытку рейдерского захвата военного объекта и похитили военное имущество.

В свою очередь советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что полиция Одесской опровергает попытку захвата неизвестными воинской части. Из-за отсутствия факта правонарушения дело возбуждено не было, а неизвестные лица - не рейдеры, а "простые строители", заявил Форостяк.

Украинская правда

Темы: Одесса Минобороны
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