Герасимов: Законопроект о реинтеграции Донбасса зарегистрируют 4 октября

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Вторник, 3 октября 2017, 02:04

Законопроект об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей будет зарегистрирован в парламенте в среду, 4 октября.

Об этом заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов на телеканале ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Уже, я надеюсь, в среду этот законопроект будет внесен в парламент, как юридически выверенный текст", - сказал он.

По словам Герасимова, в настоящее время "идет окончательная юридическая доработка этого документа".

По мнению народного депутата, парламент примет закон до 18 октября, до того, как прекратит действие закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". По его словам, депутаты понимают "все риски, которые будут", если закон не будет принят.

Как сообщалось, проект закона о реинтеграции Донбасса еще не подан в Верховную Раду.

Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко рассказала, что закон о реинтеграции Донбасса почти готов, осталось решить вопрос введения в регион миротворческой миссии.

Подробнее о позициях фракций относительно закона читайте в материале "Украинской правды" "Переживет ли Верховная Рада осень. Взгляд изнутри".

Темы: Донбасс АТО
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