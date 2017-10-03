Сутки в АТО: Боевики били 17 раз, потерь среди ВСУ нет
За минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь, вечером они увеличили число обстрелов позиций сил АТО на Донецком направлении.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
"Учитывая угрозу жизни, бойцы АТО 12 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий - потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.
Вечером террористы более 3-х часов из различного вида гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по юго-восточным окраинам Авдеевки. Из вооружения БМП они обстреливали украинские укрепления возле Зайцево. Кроме того, боевики ночью били по силам АТО в Майорске и Невельском.
На Луганском направлении около 18:00 сепаратисты применяли гранатометы и стрелковое оружие на подступах к поселку Донец. Возле Крымского работал 82-мм миномет боевиков.
На Приморском направлении после 18:00 сохранялась тишина.
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