Сутки в АТО: Боевики били 17 раз, потерь среди ВСУ нет

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Вторник, 3 октября 2017, 06:50

За минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь, вечером они увеличили число обстрелов позиций сил АТО на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Учитывая угрозу жизни, бойцы АТО 12 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий - потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Вечером террористы более 3-х часов из различного вида гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по юго-восточным окраинам Авдеевки. Из вооружения БМП они обстреливали украинские укрепления возле Зайцево. Кроме того, боевики ночью били по силам АТО в Майорске и Невельском.

На Луганском направлении около 18:00 сепаратисты применяли гранатометы и стрелковое оружие на подступах к поселку Донец. Возле Крымского работал 82-мм миномет боевиков.

На Приморском направлении после 18:00 сохранялась тишина.

Темы: Вооруженные силы АТО
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