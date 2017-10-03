"Укрзализныця" купила якобы чешские запчасти, которые делают в России

Центр обеспечения производства "Укрзализныци" 26 сентября по результатам тендеров заключил соглашения с ООО "Омега Алькор" на поставку запчастей к тепловозам на 15,35 миллиона гривен.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

Отмечается, что ООО "Омега Алькор" указало, что поставит продукцию российского ООО "Каменский завод транспортного машиностроения" и чешского ООО "Хай Кволити индастриз" ("High quality industries s.r.o.") из города Карловы Вары.

Владельцем этой фирмы является белизский оффшор "Violine Logistic LTD".

А управляющим директором – 29-летний юрист Сергей Зарипов, который в Чехии также обслуживает интересы российских клиентов, в частности, руководит "Alpika company s.r.o." российского бизнесмена Евгения Субботы.

В свою очередь "Хай Кволити индастриз" в составе тендерного предложения предоставило письмо от ООО "Луганский электромашиностроительный завод" (ЛЭМЗ) о предоставлении чешской фирме разрешения представлять копии технических условий на необходимую "Укрзализныци" продукцию.

Письмо от ООО "Луганский электромашиностроительный завод" фото наших грошей

Письмо датировано декабрем 2014 года.

"Наші гроші" напоминают, что еще в октябре 2014 года было известно, что ЛЭМЗ перенес свое производство из оккупированного Луганска в город Каменск-Шахтинский Ростовской области в России.

Формально ООО "Луганский электромашиностроительный завод" сохраняет регистрацию в оккупированном Луганске.

"Укрзализныця" предоставила фирме "High quality industries s.r.o." согласие на использование их продукции, "учитывая положительный опыт эксплуатации", не указывая местонахождения настоящего производителя продукции.

фото наших грошей

Формально "High quality industries s.r.o." зарегистрировано в Карловых Варах по адресу Lázeňská, 543/4, в квартирном доме с магазином.

ООО "Омега Алькор" было зарегистрировано в 2016 году по улице Тверской, 6 в Киеве, напротив главного офиса "Укрзализныци". Учредителем общества является Елена Кисельва из села Крызкое Луганской области, директор – Евгения Нетруненко, которая также возглавляла уже ликвидированные луганские фирмы "Донбасэлектроснаб" и "Электроаппарат".

С момента учреждение "Омега Алькор" выиграло железнодорожные подряды на 51,71 миллиона гривен.