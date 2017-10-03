Стало известно, считает ли законным каталонский референдум Украина

В Министерстве иностранных дел Украины обнародовали свое отношение к референдуму о независимости Каталонии от Испании.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Марьяны Бецы на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Украина считает нелегитимным проведенный каталонской властью 1 октября 2017 года референдум, который был запрещен Конституционным судом Испании из-за его несоответствия Конституции государства", - говорит Беца.

По ее словам, Украина поддерживает готовность правительства Испании к политическому диалогу с парламентскими политическими силами для восстановления правопорядка и стабильности в рамках конституционного поля страны.

"Убеждены, что Испания как одна из лидеров демократии в мире, опираясь на прочный фундамент демократических традиций и ценностей, которые в свое время обусловили мирный переход от диктатуры к демократии и впоследствии – к членству в НАТО и ЕС, будет демократическим способом решать все насущные проблемы внутриполитической жизни", - добавила спикер МИД.

Она подчеркнула, что Украина выступает за безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств мира в пределах международно признанных границ и соблюдение ими основополагающих принципов и норм международного права.

Как сообщалось, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонских властей, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

В Еврокомиссии назвали референдум в Каталонии незаконным и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.