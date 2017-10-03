Марина Порошенко оплатила ролик для президента, уже подарив его

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Вторник, 3 октября 2017, 11:33

Супруга президента Петра Порошенко Марина заплатила госпредприятию "Мультимедийная платформа иновещания Украины" 4500 гривен за запись видеопоздравления ко дню рождения супруга.

Эти данные подтвердило Министерство информационной политики в ответе на запрос "Украинских новостей".

Министерство предоставило агентству копию договора между Мариной Порошенко как физическим лицом и госпредприятием на оказание услуг, хотя это конфиденциальный документ.


Договор подписали 17 августа, а съемку провели 4 сентября, тогда как день рождения Петра Порошенко был 26 сентября.

Из предоставленного министерством счета-фактуры видно, что 4,5 тысячи гривен от Марины Порошенко поступили на счет госпредприятия 27 сентября – уже после обнародования ролика и после запроса журналистов о том, на каком основании и в какой форме предоставляла услуги государственная студия.

Учитывая то, что оплату вносило физическое лицо, деньги могли быть перечислены накануне: они доходят в течение 3 банковских дней.

 

Как известно, 26 сентября Петр Порошенко отметил свое 52-летие. В тот день на Facebook-странице Фонда Порошенко опубликовали видеопоздравление от семьи президента.

Ролик, в котором супруга президента сыграла телеведущую, а дети Порошенко стали героями "сюжетов", записали на студии государственного Украинского телеканала иновещания UA TV – и стоил он 4500 гривен.

В Мининформе объясняли, что эту студию выбрали из-за дизайна и технических возможностей, в частности, из-за наличия большого экрана для трансляции видеоматериалов.

Темы: Порошенко телевидение
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