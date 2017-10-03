Москаленко: Ковальчук предлагал мне возглавить "Наш край"

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Вторник, 3 октября 2017, 11:56

Председатель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко заявляет, что первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук предлагал ему возглавить партию "Наш край".

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Организованные Партийные Группы-5 Золотая акция "Воли народа"".

"У меня был разговор с Ковальчуком. Он предлагал мне возглавить партию "Наш край". Но мы пока этот разговор отложили, потому что ребята в группе не хотят сейчас перепрописываться в какой-то другой проект. Хотя многие из наших, и я в том числе, помогаем "Нашему краю" на местах ", - рассказал Москаленко.

Сообщается, что, когда в группу вошел депутат Сергей Шахов из партии "Наш край", в кулуарах Рады заговорили, что так скоро может назваться вся "Воля народа".

Переговоры об этом якобы ведет неформальный куратор "Нашего края" с Банковой, первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук.

Темы: Верховная Рада
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