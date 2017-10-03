Материалы по Януковичу и Захарченко в деле Майдана готовы к суду – Луценко

Досудебное следствие по делу о расстрелах на Евромайдане закончено, первое судебное заседание назначено на 5 октября.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в Харькове во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Это то, чего ждало общество все эти годы. Это то, что при назначении в парламенте мне поставили как задание №1", – сказал он.

"Сейчас могу доложить: следователи и прокуроры выполнили свою огромную гигантскую работу, и мы считаем готовыми к обвинению (материалы на экс-президента) Януковича, (экс-министра внутренних дел) Захарченко, (экс-главы СБУ) Якименко и ряд других должностных лиц правоохранительных органов к даче приказов, которые привели к расстрелу мирных демонстрантов на Майдане", – заявил Луценко.

По его словам, первое заседание по делу в Печерском райсуде Киева назначено на 5 октября.

"Это дело 5 октября рассматривается в Печерском суде. В случае удовлетворения нашего ходатайства о заочном правосудии, оно в короткие сроки будет передано для рассмотрения по существу через судебное следствие в соответствующем суде", – сказал Луценко.

Накануне начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал о доказательствах вины представителей МВД за насилие по отношению к протестующим на Майдане независимости в 2013-2014 годах.

Он отметил, что ранее сообщили о подозрении организаторам насилия на Майдане – экс-президенту Виктору Януковичу, экс-главе МВД Виталию Захарченко, его заместителю Виктору Ратушняку, – но непосредственные приказы "Беркуту" давали сотрудники департамента общественной безопасности МВД.

8 месяцев назад сообщили о подозрении одному из руководителей того департамента Владимиру Грыняку, но также подозревают его коллег Сергея Поготова, Игоря Бабича и Анатолия Серединского (все, кроме Поготова, продолжают работать в структурах МВД).

Алена Рощенко, УП