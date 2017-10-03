В сети опубликовали проект закона о реинтеграции Донбасса

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Cыроед опубликовала в сети проект президентского закона о реинтеграции Донбасса.

16-страничный документ она опубликовала на своей странице в Facebook.

По ее словам "сейчас его будут обсуждать на так называемой минской платформе в парламенте. В минской платформе мы участия не берем, но проект закона изучаем и вас приглашаем", - написала она.

В распоряжении "Украинской правды" есть проект на английском языке, занимает 13 страниц.

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