В ФБР не подтвердили связь стрелка из Лас-Вегаса с ИГИЛ

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Вторник, 3 октября 2017, 15:05

Следователи ФБР говорят, что не нашли никаких связей между стрельбой в Лас-Вегасе и международными террористическими группами.

Об этом пишет издание Independent.

В коротком заявлении специалист ФБР Аарон Руз заявил, что в бюро пока не видят связи нападающего с исламистскими группировками.

Как известно ночью 2 октября на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба.

После стрельбы в развлекательном комплексе Mandalay Bay, 58 человек умерли, а более 500 получили ранения.

По предварительной информации, нападающий – 64-летний Стивен Крейг Паддок застрелился сам. Его нашли мертвым в гостиничном номере. При нем было 10 единиц огнестрельного оружия.

Террористическая группировка ИГИЛ 2 октября обнародовала заявление, что нападающий в Лас-Вегасе был "солдатом исламского государства".

Валентина Романенко, УП

Темы: США терроризм
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