В ФБР не подтвердили связь стрелка из Лас-Вегаса с ИГИЛ

Следователи ФБР говорят, что не нашли никаких связей между стрельбой в Лас-Вегасе и международными террористическими группами.



Об этом пишет издание Independent.



В коротком заявлении специалист ФБР Аарон Руз заявил, что в бюро пока не видят связи нападающего с исламистскими группировками.



Как известно ночью 2 октября на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба.



После стрельбы в развлекательном комплексе Mandalay Bay, 58 человек умерли, а более 500 получили ранения.



По предварительной информации, нападающий – 64-летний Стивен Крейг Паддок застрелился сам. Его нашли мертвым в гостиничном номере. При нем было 10 единиц огнестрельного оружия.



Террористическая группировка ИГИЛ 2 октября обнародовала заявление, что нападающий в Лас-Вегасе был "солдатом исламского государства".



Валентина Романенко, УП