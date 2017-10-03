Экс-служащий консульства присвоил более 700 тысяч гривен

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Вторник, 3 октября 2017, 15:49

Бывший служащий Консульства Украины в Малаге присвоил более 700 тысяч гривен государственных средств.

Об этом сообщает прокуратура Киева. 

Установлено, что, находясь на должности специалиста по финансовым вопросам и делопроизводству Консульства Украины в Малаге, экс-чиновник систематически совершал незаконные переводы денежных средств со счетов Консульства на собственный банковский счет.

"В течение 2014-2016 годов без всякого документального обоснования он перечислил на свой счет более 700 тысяч гривен государственных средств", - говорится в сообщении.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.

Обвинительный акт в отношении злоумышленника направили в Шевченковский райсуд.

Кроме того, прокуратура заявила иск о взыскании с обвиняемого всей суммы нанесенного ущерба.

Темы: коррупция прокуратура
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