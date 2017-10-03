Из-за пожара на базе "Виктория" проводят обыски в 14 компаниях

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Вторник, 3 октября 2017, 17:03

Правоохранители проводят около 20 обысков на 14 предприятиях Одесской области по делу о пожаре в оздоровительном комплексе "Виктория".

Об этом сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко на брифинге 3 октября, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Сотрудники областной прокуратуры совместно со следователями и оперативными работниками управления Национальной полиции проводят около 20 обысков на 14 предприятиях в рамках расследования уголовного производства по факту служебного подлога", – говорится в сообщении.

"По данным следствия указанные предприятия входят в круг юридических лиц, в течение 2015-2016 годов осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность совместно с генподрядчиком по реконструкции детского лагеря "Виктория", – уточняется в нем.

Жученко также рассказал о подозрении, объявленном во вторник бывшему заместителю городского главы.

По данным следствия, этот человек, зная о нарушении правил пожарной безопасности, не принял мер по заключению договоров на обслуживание высокотехнологичных современных систем пожаротушения, а также способствовал заселению детей в комплекс, не готовый к эксплуатации.

Прокуратура напоминает, что чиновника уволили 19 сентября 2017 года.

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорел деревянный 2-этажный корпус, погибли трое детей.

Полиция открыла производство ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

18 сентября Киевский районный суд Одессы по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности арестовал без права внесения залога директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна, а также воспитательницу Наталью Янчик.

28 сентября Апелляционный суд Одесской области освободил из-под стражи Наталью Янчик на поруки народного депутата от БПП Мустафа Найема.

Адвокат воспитательницы заявлял, что Янчик только формально назначили ответственной за противопожарную безопасность в начале 2017 года, да и она подала заявление на увольнение с 24 августа.

Алена Рощенко, УП

Темы: Одесская область чрезвычайное происшествие
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