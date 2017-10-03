ГПУ просит проверить реставрацию памятников Ленину и Калинину
Украинский институт национальной памяти обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности, Министерство внутренних дел и Государственною аудиторскую службу по поводу законности реставрации памятников Ленину и Калинину в селе Кубей Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба Института нацпамяти.
"Генпрокуратуру и МВД Институт просит проверить указанные обстоятельства и открыть уголовное производство по факту изготовления, распространения и публичного использования коммунистической символики по ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также рассказали, что попросили СБУ проверить должностных лиц сельского совета на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а Государственную аудиторскую службу - законность использования бюджетных средств для проведения реставрации.
"Институт в марте 2017 обращался к Кубейскому сельскому голове по поводу необходимости демонтажа памятников Ленину и Калинину на территории села", - отметили в организации, объяснив, что памятники, в соответствии с требованиями Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", содержат символику коммунистического тоталитарного режима и подлежат демонтажу.
В сообщении говорится о том, что Институт также обращался к Нацполиции в Одесской области с просьбой принять меры для прекращения указанного нарушения действующего законодательства.
Ранее СМИ сообщали, что в селе Кубей, Болградского района Одесской области, местные власти восстановили памятники Ленину и Калинину, которые должны были быть демонтированы согласно закону о декоммунизации.
София Лукашова для УП
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