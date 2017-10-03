Аваков отрицает конфликт с Порошенко

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Вторник, 3 октября 2017, 17:59

Министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает наличие у него конфликта с президентом Петром Порошенко.

"У нас нет конфликта с президентом", – заявил он "Украинским новостям".

Аваков сказал, что у него с Порошенко возникают рабочие дискуссии, которые имеют абсолютно дружеский характер.

Накануне нардеп и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что между Аваковым и Порошенко существует конфликт с первого дня избрания последнего президентом.

По словам политика, конфликт заключается в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения уголовных расследований: "Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а "Народный фронт", я и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент".

По мнению Геращенко, Аваков обеспечивает баланс власти в стране и обеспечит "недопущение тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением".

В свою очередь, лидер парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов не подтвердил наличие конфликта между президентом и главой МВД.

Ранее в Генпрокуратуре намекали, что Аваков покрывает "своих" в деле о преступлениях против Майдана, так как некоторые из тех, кто координировал действия "Беркута" 18-20 февраля 2014 года, до сих пор работают в структурах МВД.

Темы: Аваков Порошенко Геращенко Антон
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