Саакашвили под Краковцом встречали 172 "титушки" - полиция

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Вторник, 3 октября 2017, 19:22

Полиция составила протокол за совершение админправонарушения на организатора несанкционированного массового мероприятия 10 сентября вблизи пункта пропуска "Краковец".

Об этом сообщает "Рух нових сил" со ссылкой на ответ нацполиции на обращение народного депутата Юрия Деревянко.

Речь идет об организаторе группы лиц, прибывших на "Краковец" с целью выразить протест против приезда Михаила Саакашвили.

"О проведении массового мероприятия указанной группой граждан органы местного самоуправления и исполнительной власти не уведомлялись", – отметили в полиции.

Отмечается, что протокол составлен по ч.1 ст. 185-1 КУоАП - Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

В полиции рассказали, что 10 сентября в 15.13 в Яворивский участок поступило сообщение о том, что около 10.00 неподалеку Краковца была обнаружена группа лиц в количестве около 150 человек, которые начали двигаться колонной к пункту пропуска Краковец.

Во время проверки у большинства из этих людей не оказалось документов, которые могли бы удостоверять личность.

"Поэтому 172 человека постепенно, начиная с 12.30, доставили в Яворивский ОП ГУНП во Львовской области для уточнения анкетных данных и опроса", – сообщили в полиции.

10 сентября сообщалось, что вблизи пункта пропуска "Краковец" полиция задержала более ста человек в камуфляжной форме, которые двигались в сторону украинского-польской границы..

Во время проверки правоохранители обнаружили у них газовые баллончики, стартовый пистолет, а также металлические предметы.

В полиции сообщили, что четверо из доставленных в отделение полиции имеют судимость. Все – жители других регионов Украины. Среди задержанных – студенты, а также трое несовершеннолетних.

Украинская правда

Темы: Саакашвили
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