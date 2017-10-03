Комиссия судей обвиняет Общественный совет добропорядочности в лжи

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Вторник, 3 октября 2017, 19:38

Высшая квалификационная комиссия судей обвиняет Общественный совет добропорядочности в превышении полномочий и распространении ложной информации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККСУ, обнародованном 3 октября.

"В рамках конкурса в Верховный Суд ОСД превышает свои полномочия и требует этого от президента Украины", – говорится в сообщении.

ВККСУ отмечает, что в результате судебной реформы все политические институты потеряли возможность влиять на назначение или увольнение судей. Отныне освобождать/назначать судей относится исключительно к полномочиям Высшего совета правосудия.

"Президент может только подписать указ о назначении судей на должности – он не может вернуть его или не подписать. Не нужно призвать президента к неправомерным действиям", – также говорится в призыве комиссии.

"Если члены ОСД считают, что справились с задачей, возложенной на них во время конкурса, они имеют право выйти из состава совета и дать возможность работать другим экспертам", – также отмечают в ВККС.

По их мнению, что эксперимент с наделением общественного органа функциями влияния на результаты конкурса, "возможно, является неудачным".

ВККС напоминает, что по результатам сложного публичного конкурса выбрала 120 победителей, Высший совет правосудия – рекомендовал 111 из них.

"Вместе с тем ОСД выдвигает ультиматум – согласиться со всеми выводами и "убрать" тех кандидатов, которые не нравятся членам Общественного совета. Члены ОСД ведут себя так, как если бы конкурс полностью зависел только от их мнения, зато другие факторы - экзамен, тесты, интервью, экспертная оценка компетентности не имеют значения", – возмущаются в комиссии.

В ВККС утверждают, что 30 кандидатов с негативными выводами ОСД стали победителями конкурса, "предварительно опровергнув их аргументацию и продемонстрировав несостоятельность выдвинутых им обвинений".

Также в комиссии утверждают, что согласно отчету, подготовленному совместно с Советом Европы ведущими украинскими юристами, в 17 случаях ОСД использовал ненадежные источники информации.

"По меньшей мере в 21 случае ОСД прибег к переоценке судебных решений кандидатов, что не входит в полномочия ОСД. В 20 случаях применялась иррелевантная информация, а в 17 – информация, которая не является объектом проверки. Также зафиксировано четыре случая неодинакового подхода к оценке конкретных фактов и обстоятельств", – заявляют в ВККС.

В то же время в комиссии отмечают, что "действовали исключительно в соответствии с методологией, утвержденной до начала конкурса, и обнародовали соответствующие окончательные решения".

Ранее в Общественном совете добропорядочности заявляли, что каждый четвертый победитель конкурса в новый Верховный суд Украины не имеет права там работать из-за несоответствия критериям добропорядочности.

В список, в частности, входят судьи Наставный и Слинько, которые не указали в декларациях добропорядочности, что были в коллегии судей, которая рассматривала в кассационной инстанции дело Луценко. Тогда суд подтвердил решение о его заключении.

Украинская правда

Темы: суд кадры реформы
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