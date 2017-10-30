Хроника 30 октября. Украину пугают "свиной грипп" и декларации чиновников

Найцікавіше: 2009. Епідемія "свинячого грипу" в Україні 2013. Перший виправдувальний вирок суду присяжних 2016. Карнавал е-декларацій української еліти

2001, вівторок

– Протягом цілого року депутати ухвалювали правила виборів до Верховної Ради, а президент Леонід Кучма не був згодний з редакціями законопроекту. І нарешті компроміс було знайдено, і він його підписав.

Система обрання депутатів – мажоритарно-пропорційна. Замість підписів на підтримку кандидатів потрібно внести грошову заставу. Виборча кампанія починається за 90 днів.

2002, середа

– Керівництво НАТО не хоче бачити Леоніда Кучму на зустрічі керівників держав Альянсу, хоча раніше такі плани були. Замість президента запрошено міністра закордонних справ України. Причина такого рішення – скандал навколо можливого продажу українських радарних систем до Іраку.

2003, середа

– Напередодні президент Кучма звільнив генпрокурора Святослава Піскуна. Офіційної причини не вказано. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко впевнена, що Піскуну "особистих якостей не вистачило, щоб виконувати доручення президента з репресій опозиції".

2004, субота

– Країна в очікуванні першого туру президентських виборів. На західну Україну приїжджають потяги з жителями Донбасу. Їдуть вони і до Києва. Йдеться про десятки тисяч людей.

Кандидат Віктор Ющенко звернувся до президента з вимогою негайно заборонити такі "спецпоїзди" і перевірити інформацію "про участь у цій афері" міністра транспорту Георгія Кірпи.

2006, понеділок

– Прем’єр Віктор Янукович дав зрозуміти: він не виключає, що Чорноморський флот Росії перебуватиме на українській території і після 2017 року. Він також виступив проти того, щоб ціна на газ для України була пов’язана з ціною оренди за базування ЧФ у Криму.

– Київ б’є рекорди. Мер Леонід Черновецький розпорядився підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги, холодну, гарячу воду і водовідвід у три рази.

2007, вівторок

– Регіонали проти Луценка. Колишній власник торгового центру "Білий лебідь" Борис Пенчук, який раніше звинувачував регіонала Бориса Колеснікова у здирництві, зібрав прес-конференцію та зробив низку заяв проти лідера блоку "НУ-НС" Юрія Луценка.

За словами Пенчука, два роки тому його змусили підписати заяву, за якою було заарештовано Колеснікова. Тепер Пенчук зізнався, що хоче запобігти поверненню Луценка на посаду міністра внутрішніх справ.

Після цього Партія регіонів виступила із заявою, у якій звинуватила Луценка у незаконних переслідуваннях та фабрикації кримінальних справ.

Юрій Луценко у відповідь зауважив, що за неправдиві свідчення Пенчука можна притягнути до кримінальної відповідальності.

2008, четвер

– На 80% українських об'єктів, які мають бути готові для проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, припинено роботи.

Заступник глави Нацагентства з питань Євро-2012 Євген Вілінський пояснив це економічною кризою та не завжди правильним ухваленням управлінських рішень.

– Київ провалив сподівання світу на просування ідей Помаранчевої революції, пише The Wall Street Journal у статті "Київський крах". А Україна отримала репутацію країни, де панує криза і нестабільність.

2009, п’ятниця

– В Україні "свинячий грип". МОЗ повідомило: країна ввійшла в епідемію грипу А/H1N1. У дев'яти областях оголошено карантин, усі навчальні заклади переводяться на тритижневі канікули.

Кабмін готується обмежити пересування між областями і виділив півмільярда гривень на закупівлю ліків, марлевих пов'язок та медичного обладнання. А прем’єр Юлія Тимошенко навіть скасувала передвиборчий тур "З Україною в серці".

Секретар РНБО Раїса Богатирьова повідомила, що від "свинячого грипу" вже загинуло чотири людини, а президент Віктор Ющенко називає іншу кількість жертв – одинадцять.

– Ющенко перешкоджає співпраці українського Центробанку й уряду Тимошенко, і таким чином не дозволяє Україні розплатитися за російський газ, заявив президент РФ Володимир Путін.

У Ющенка відповіли: президент і далі заважатиме друкувати гроші, щоб заплатити ними за газ, і взагалі "Путін втручається не в свої справи".

2012, вівторок

– Парламентські вибори в Україні відбулися. Партія регіонів здобула 30% голосів у багатомандатному окрузі.

США назвали вибори кроком назад. У Великій Британії висловили розчарування тим, що Україна не показала прихильність демократичним принципам. У Латвії оцінили вибори як поразку східної політики ЄС.

А от у Росії вважають, що "Україна ще раз підтвердила свою прихильність нормам демократичної, правової держави".

2013, середа

– Вперше в Україні суд присяжних виправдав обвинуваченого.

На Сумщині грабіжники вбили двох пенсіонерок. Звинуватили 20-річного місцевого робітника Олександра Бондаренка. На суді він заявив, що явку з повинною з нього вибили катуванням, а суд знайшов купу непорозумінь у справі. До того, як його виправдали, Бондаренко провів у СІЗО рік.

2014, четвер

– Сім українських військових загинули та 11 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Терористи обстріляли Новотошківку на Луганщині. Серед мирних жителів є загиблі та поранені.

– "Якщо говорити про проросійські настрої, то вони дуже високі: у деяких населених пунктах – 95%, у деяких – 80%", – розповів в інтерв’ю УП губернатор Луганської області Геннадій Москаль.

Одночасно з виходом інтерв’ю з'явилося повідомлення прес-служби Луганської ОДА, у якому Москаль розповів про "прорив свідомості" у місцевих жителів у бік українських і європейських цінностей.

Причиною для оптимізму стали результати позачергових парламентських виборів: проукраїнські, проєвропейські сили здобули майже третину голосів.

– Міністерство внутрішніх справ відкрило вже 300 кримінальних проваджень, пов’язаних з проведенням виборів у Верховну Раду.

2015, п’ятниця

– Напередодні у Сватовому на Луганщині загорілися склади з боєприпасами. На них зберігалося майже 3,5 тисячі тонн боєприпасів. Постраждали кілька військовослужбовців. Пошкоджено більше сотні дахів приватних будинків.

– У Росії затримали директора Бібліотеки української літератури в Москві 58-річну Наталю Шаріну – в рамках кримінальної справи про роздмухування національної ненависті. Її звинувачують у поширенні книги Дмитра Корчинського "Війна у натовпі", яка визнана в Росії екстремістською. У бібліотеці стверджують, що книгу їм підкинули. Наступного дня Шаріну відправили під домашній арешт.

– Відповідно до рейтингу топ-100 найбагатших українців журналу "Новое время", статки першої десятки найбагатших людей України за рік значно скоротилися. Винятком став президент Петро Порошенко, статки якого навпаки зросли на 20%.

2016, неділя

– Карнавал декларацій. Українці змогли дізнатися, скільки заробляють представники влади, через дані, що містяться в електронних деклараціях.

Деякі з них викликали подив. Так, керівник фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко задекларував селянські вила, а один з депутатів його фракції Андрій Лозовой – хрест-енколпіон зі святими мощами 13 століття та квиток "Радикальної партії". У декларації чоловіка Юлії Тимошенко Олександра знайшли автомобіль ГАЗ 1983 року випуску та компанію "Леді Ю".

Але що справді викликало шок громадськості, так це мільйонні суми, задекларовані політиками та чиновниками. "Як багаторічний учасник списку Forbes, офіційно заявляю: після опублікування електронних декларацій українських чиновників усі учасники списку відчули себе лохами", – влучно описав ситуацію співвласник Global Spirits Євген Черняк.

Рустем Халілов, для УП