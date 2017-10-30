В МАГАТЭ заявили, что Иран выполняет ядерное соглашение

Иран выполнил свои "обязательства, связанные с ядерным оружием", в рамках международного соглашения об ограничении ядерной программы.

Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано на пресс-конференции в Тегеране, где встретился с иранскими лидерами, сообщает Радио Свобода.

В соглашении 2015 года Тегеран согласился сократить свою ядерную деятельность в обмен на освобождение от международных санкций.

Амано, чье агентство отвечает за мониторинг ядерных ограничений, встретился, в частности, с президентом Ирана Хасаном Роухани, вице-президентом Али Акбаром Салехи, который координирует ядерную деятельность Ирана и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифи.

В опубликованном президентской канцелярией заявлении Роухани отметил "полную" приверженность Ирана сделке.

"Мы не должны допустить, чтобы ядерное соглашение, как важное достижение, подрывалась, и мы должны консолидировать эту важную международную приверженность при полном сотрудничестве", - сказал он.

Салехи заявил, что Тегеран хочет продолжения действия ядерной сделки, и что позиция США его беспокоит.

"Если ядерная сделка будет нарушена, это будет иметь непредсказуемые последствия", - сказал он.

Визит Амано в Тегеран произошел после того, как 13 октября президент США Дональд Трамп хотя и не отказался от сделки, но и не стал подтверждать соблюдение ее положений Ираном. Он обвинил Тегеран в нарушении "духа" договоренностей, в частности, из-за постоянных испытаний баллистических ракет и поддержки экстремистов на Ближнем Востоке.

26 октября Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий новые санкции в отношении Ирана из-за ее разработки баллистических ракет.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что страна рассмотрит возможность выхода из ядерной сделки, если США продолжат вводить санкции против Ирана.

Иран неизменно указывает, что его ядерная программа носит мирные цели.

Лидеры Европейского союза и другие стороны соглашения подтвердили, что поддерживают ее.

Кроме США, подписантами соглашения являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия.