Сенцов в заключении написал пять сценариев - режиссер Сеитаблаев

Находясь в заключении в российской тюрьме, политзаключенный, режиссер, крымчанин Олег Сенцов продолжает профессиональную деятельность.

Об этом на презентации книги "Олег Сенцов" рассказал крымскотатарский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, пишет Крым.Реалии.

"Он использует это время и создал уже пять сценариев. Я надеюсь, что очень скоро он вернется и снимет эти фильмы по своим сценариям", - сказал коллега Сенцова.

Книга "Олег Сенцов" состоит из воспоминаний людей, которые хорошо знают Сенцова, из обрывков его книг и сценариев к фильмам, а еще из выдержек протоколов допросов свидетелей, проходящих по его делу. В книге много фотографий - из домашнего архива, и из зала суда.

Как стало известно 13 октября, Олега Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.