Охрана военных арсеналов никчемная - Матиос

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Понедельник, 30 октября 2017, 04:21

Генеральный штаб запретил запускать военных прокуроров на территорию военных частей для исследования и проверки состояния хранения и охраны складов.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает пресс-служба прокурора.

"Как бы меня завтра не обзванивали белые и всякие другие телефоны, я скажу - "Охрана военных арсеналов никчемная", - заявил Матиос в эфире телеканала ZIK.

Кроме того, по его словам, Генеральный штаб запретил запускать военных прокуроров на территорию военных частей для исследования и проверки состояния хранения и охраны складов.

"После взрывов в Калиновке, военные прокуроры в рамках уголовного производства пошли для исследования и проверки состояния хранения и охраны иншх складов, которые еще остались. Но по распоряжению начальника Генерального штаба было запрещено запускать военных прокуроров на территорию воинских частей ", - сообщил военный прокурор.

Как сообщалось, 29 октября командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины заявило, что в Одессе неизвестные совершили попытку рейдерского захвата военного объекта и похитили военное имущество.

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Темы: Вооруженные силы Матиос
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