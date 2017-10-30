У Матиоса расследуют нарушение правил караульной службы в в/ч в Одессе

Военной прокуратурой Одесского гарнизона начато расследования нарушения уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода, в военной части А3571 в Одессе, где состоялась попытка захвата территории.

Об этом сообщает Военная прокуратура Южного региона Украины.

По данным военной прокуратуры, 29 октября, на территории военного городка № 10 в г.. Одессе, на базе которого расположена военная часть А3571 (действующий военный аэродром "Школьный") частные предприниматели с привлечением строителей установили временное ограждение в пределах территории военного городка.

В ходе проведения следственных действий установлен факт переноса металлического забора на территории указанного военного городка. Также установлено, что представителями органов военного управления по данному факту никаких исковых требований об обжаловании разрешительной документации в суде не заявлено.

По результатам проведенных следственных действий, военной прокуратурой Одесского гарнизона в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 418 УК Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода) и безотлагательно начато проведение досудебного расследования.

Кроме того, будет дана правовая оценка действиям военнослужащих воинской части из состава военной стражи и командования, а также действиям представителей частных предпринимателей, которые установили временную металлическую ограду в пределах территории военного городка.

Как известно, командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины заявило, что в Одессе неизвестные совершили попытку рейдерского захвата военного объекта и похитили военное имущество.

В свою очередь советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что полиция Одесской опровергает попытку захвата неизвестными воинской части. Из-за отсутствия факта правонарушения дело возбуждено не было, а неизвестные лица - не рейдеры, а "простые строители".

При этом, как заявил начальник южного территориального юридического отдела Минобороны Украины Юрий Добров, на вопрос к застройщикам, на каком основании они совершают эти неправомерные действия и меняют границу военного городка, они сообщили, что у них есть соответствующее решение Одесского горсовета.

Однако само решение неизвестные не предоставили и предложили Нацполиции обратиться с соответствующим запросом, на который они готовы предоставить решение.

Кроме незаконного перемещения границ военного городка была проведена незаконная вырубка лесных насаждений - деревьев, которые мешали установке забора.