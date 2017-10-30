Сенатор США: России идет на пользу коррупция в Украине

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Понедельник, 30 октября 2017, 06:04

Сенатор США Крис Мерфи поделился впечатлениями о поездке в Украину, раскритиковал уровень коррупции и подконтрольные политикам СМИ.

Об этом пишет Голос Америки.

Целью поездки в Украину было "узнать больше о текущем конфликте в Восточной Украине и о том, как Соединенные Штаты могут поддерживать наших союзников в Восточной Европе против все более агрессивной России", - пишет сенатор Мерфи на своей странице на сайте "Медиум".

Во время поездки Мерфи выступил с речью во Львовском Католическом Университете перед примерно 75-ю студентами.

"Эти студенты в первую очередь обеспокоены высоким уровнем коррупции государственного и частного секторов в Украине. Я узнал от них, насколько нормой стала коррупция в Украине", - пишет сенатор. "Россия пользуется коррупцией, поскольку она подрывает поддержку украинского национального правительства, которое пытается объединить страну для борьбы с российским вторжением".

Во Львове сенатор, вместе с послом США в Украине Мари Йованович, встретился с мэром Андреем Садовым.

"В какой-то момент во время ужина мэр Садовый начал жаловаться на то, что Порошенко и олигархи контролируют все средства массовой информации в стране и используют их для продвижения их политических задач. Это побуждает посла Йованович вежливо спросить Садового: "Со всем уважением, господин мэр, что вы говорите, когда люди спрашивают вас о телевизионных и радио станциях, которыми располагает ваша семья?".

На это, пишет Мерфи, Садовый ответил: "Моя жена владеет ими, а не я! И наши станции имеют честное освещение. Там нет политического уклона. Не так, как на других станциях".

"Меня поражает то, насколько нормой в Украине стало, чтобы политики контролировали СМИ", - пишет сенатор Крис Мерфи.

"Украинская демократия является молодой, и это напоминание о том, насколько далеко ей еще надо идти", - считает он.

Положительно сенатор оценил Яворовскую военную базу, где контингент Национальной гвардии Оклахомы тренирует украинский пехоту.

"Хорошо оценить, насколько эффективно используются наши деньги на тренировку", - пишет сенатор. "Борьба за будущее этой страны должна вестись украинском, а не американцами, но эти небольшие инвестиции в тренировки - это большие дивиденды для региональной безопасности."

Темы: коррупция война Росcия США
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