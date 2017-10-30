Военные США, Южной Кореи и Японии призвали КНДР прекратить провокации

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Понедельник, 30 октября 2017, 06:29

Высокопоставленные военные чиновники США, Южной Кореи и Японии провели трехсторонние переговоры и призвали Северную Корею сойти с "деструктивного и безответственного пути" развития вооружений.

Об этом сообщили в министерстве обороны США, пишет Reuters.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд принимал своих южнокорейских и японских коллег в штаб-квартире командования Тихоокеанского штаба США на Гавайях, чтобы обменяться мнениями о недавних ядерных испытаниях и запусках баллистических ракет в Северной Корее.

"Вместе они призвали Северную Корею воздерживаться от безответственных провокаций, которые усиливают региональную напряженность и сойти с деструктивного и безответственного пути развития", - говорится в заявлении.

Как известно, ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ядерная война может начаться в любой момент.

После этого президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.

Темы: Северная Корея США Южная Корея Япония ядерное оружие
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