ФБР подозревает, что Манафорт отмывал деньги для Януковича и ПР

ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на счета в США, чтобы выяснить не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича.

Об этом пишет buzzfeed.

ФБР обнаружило 13 подозрительных переводов на сумму около $3 млн, которые связанные с Полом Манафортом офшорные компании, осуществляли в 2012-2013 годах.

Деньги проходили через офшорные счета и попадали в США.

"На эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда они начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или помогал режиму Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать некоторые из миллионов, украденные через коррупционные сделки", - пишет издание.

Денежные переводы были впервые отмечены финансовыми учреждениями США, которые по закону обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными.

Такие "сообщения о подозрительных действиях" не свидетельствуют о проступке. Федеральный закон требует, чтобы финансовые учреждения подавали отчеты о кассовых операциях, которые превышают 10 000 долларов США за один день, даже если эти транзакции являются законными. Банки также обязаны подавать отчеты, когда они подозревают отмывание денег или другие финансовые преступления.

Сотрудники банка отметили необычное поведение среди пяти оффшорных компаний, которые, по словам властей, связаны с Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и тремя другими.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что компании отправляли деньги в долларах без объяснения происхождения и назначения. Страны, в которых проводились эти операции, в частности Кипр, карибское государство Сент-Винсент и Гренадины, печально известны как оффшорные зоны для отмывания денег.

Следователи обнаружили доказательства того, что происхождение денег скрывалось за многими "слоями" компаний. Большая часть этих сумм в итоге оказалась на счетах строительных фирм, хедж-фондов и даже автосалона.

Два сотрудника правоохранительных органов, которые работали над этим делом, сообщили, что еще в 2004 году они обнаружили "красные флажки" в его банковских документах, и что сомнительные сделки насчитывали много миллионов долларов.

Как известно, Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

Как сообщалось, ФБР выдвинуло первые обвинения по делу о вмешательстве России в выборы по результатам расследования Мюллера. Какие именно обвинения выдвинуты и против кого остается неясным.