АТО: боевики сосредоточили огонь на Донецком направлении, есть раненый

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Понедельник, 30 октября 2017, 07:44

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 15 раз нарушили режим тишины. В результате боевых действий один украинский воин получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В конце прошедших суток в зоне АТО обстановка не претерпела существенных изменений. Противник сконцентрировал огневую активность на Донецком направлении, используя преимущественно пехотное вооружение.

Так, во второй половине дня боевики из автоматического гранатомета и стрелкового оружия обстреливали укрепления ВСУ в районе Авдеевской промзоны. В результате одного из этих обстрелов получил осколочное ранение украинский военнослужащий.

Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Также, вечером оккупанты из противотанковых гранатометов и пулеметов били по укреплениям украинской армии возле Луганского и Светлодарска. А вооружение БПМ несколько раз применяли неподалеку Зайцевого.

На Приморском направлении враг более часа вел огонь из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по защитникам Марьинки.

Как отметили в штабе, силы АТО огнем в ответ 10 раз жестко подавляли активность врага.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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