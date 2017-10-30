Непогода оставила без электричества 389 н.п., Карпаты засыпает снегом

2799 просмотров
Понедельник, 30 октября 2017, 09:44

Вследствие дождя, мокрого снега и порывов ветра в ночь с 29 на 30 октября обесточены 389 населенных пунктов в 10 областях Украины.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Во Львовской области обесточены 129 населенных пунктов, в Тернопольской 68 н.п., в Хмельницкой – 51 н.п., в Черновицкой – 50 н.п., в Ивано-Франковской – 32 н.п., в Винницкой – 21 н .п., в Ровенской – 13 н.п., в Полтавской – 12 н.п., в Киевской – 8 н.п., в Закарпатской – 5 н.п .

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Между тем, Карпаты засыпает снегом, в горах дует сильный ветер, сообщает УНИАН.

На Facebook-странице Буковель Bukovel выложили видео снегопада на Буковеле.



По данным Укргидрометцентра, 30 октября в Украине порывы ветра 17-22 м/с, в западных, южных областях и Приазовье местами 25-30 м/с.

30 октября, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метель, в западной части возможно образование снежного покрова, снижение температуры до 1-6 °.

Темы: погода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сильный ветер и ливни: ДСНС предупреждает о сильном ухудшении погоды 29 октября 2017, 17:26
Погода на воскресенье: дожди, на Закарпатье – мокрый снег 29 октября 2017, 07:27
Киевлян предупредили о сильном ветре в воскресенье 28 октября 2017, 18:17
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
"Конти" Колесникова покупает кондитерскую фабрику в России - СМИ
Хроника 30 октября. Украину пугают "свиной грипп" и декларации чиновников
ФБР подозревает, что Манафорт отмывал деньги для Януковича и ПР
У Матиоса расследуют нарушение правил караульной службы в в/ч в Одессе
Все новости
бренд

Авторы Instagram "Киевской перепички" – о том, зачем все это

Ядро нации

Проект "Ядро нации" от УП собрал для онкобольных детей 140 тысяч гривен

стиль

Twerk. Что это за танец и стоит ли его стесняться