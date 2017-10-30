Непогода оставила без электричества 389 н.п., Карпаты засыпает снегом

Вследствие дождя, мокрого снега и порывов ветра в ночь с 29 на 30 октября обесточены 389 населенных пунктов в 10 областях Украины.



Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Во Львовской области обесточены 129 населенных пунктов, в Тернопольской 68 н.п., в Хмельницкой – 51 н.п., в Черновицкой – 50 н.п., в Ивано-Франковской – 32 н.п., в Винницкой – 21 н .п., в Ровенской – 13 н.п., в Полтавской – 12 н.п., в Киевской – 8 н.п., в Закарпатской – 5 н.п .



К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.



Между тем, Карпаты засыпает снегом, в горах дует сильный ветер, сообщает УНИАН.



На Facebook-странице Буковель Bukovel выложили видео снегопада на Буковеле.





По данным Укргидрометцентра, 30 октября в Украине порывы ветра 17-22 м/с, в западных, южных областях и Приазовье местами 25-30 м/с.



30 октября, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метель, в западной части возможно образование снежного покрова, снижение температуры до 1-6 °.