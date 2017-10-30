БПП говорит, что побеждает в 108 теробщинах, а "Батькивщина" – что в 14

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Понедельник, 30 октября 2017, 10:32

Партия "БПП "Солидарность" заявляет, что побеждает на выборах в объединенные территориальные общины.

Об этом сообщает сайт партии.

"По результатам параллельного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, 108 победителей, или 53,73%, на должности председателей ОТО – выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них – 16 в городские ОТО, 30 – в поселковые и 62 – в сельские.

"Ни одна другая политическая сила не приближается к этому результату. Кандидаты от ВО "Батькивщина", по предварительным данным, лидируют в 10 ОТО, "Аграрной партии" – в 5 ОТО, партии "Наш край" – в 5 ОТО, "За конкретные дела" – в 3 ОТО, "УКРОП", "Радикальная партия" и "Сила людей" – по 1 ОТО", - добавили в БПП.

Также отмечается, что представители "БПП "Солидарность" победили в большинстве регионов.

"В Донецкой области партия "БПП "Солидарность" показала 100-процентный результат.

Больше всего общин кандидаты от "БПП" возглавят в Днепропетровской области – 17, Волынской области – 12, Черкасской – 8, Винницкой – 7, Харьковской – 7, Ивано-Франковской – 7, Львовской – 7", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "БПП" Солидарность" побеждает в выборах депутатов новосозданных объединенных общин.

"По результатам подсчета половины бюллетеней партия получает не менее 600 депутатских мандатов. ВО "Батькивщина" – 520, Аграрная партия – 221, "Наш край" - 102, Радикальная партия – 93, "УКРОП" – 154, Оппозиционный блок – 25, ВО "Свобода" – 58, "Самопомич" – 63, "Возрождение" – 22, "Народный фронт"–  22, 725 – депутаты-самовыдвиженцы", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, партия "Батькивщина" заявляет, что победу на выборах глав ОТО получили 14 ее кандидатов и 11 самовыдвиженцев, которые шли при поддержке партии. 

Отмечается, что партия ВО "Батькивщина" выдвинула своих кандидатов в 200 объединенных территориальных общинах.

В частности, 3698 кандидатов в депутаты городских, сельских и поселковых советов, 56 кандидатов на должность глав – 13 городских, 43 сельских и поселковых ОТО.

В общем 29 октября выбирали 4 тысяч 506 депутатов объединенных территориальных общин.

Как известно, Национальная полиция открыла 10 уголовных производств в день выборов в объединенные территориальные общины, из них 4 – по  факту подкупа избирателей.

Темы: виборы БПП Батькивщина
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