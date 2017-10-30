Россияне видят меньше пользы в аннексии Крыма и добреют в Украине

Россияне за весну и лето стали лучше относиться к Украине, а украинцы – хуже к России.

Как пишет РБК, об этом свидетельствует исследование Левада-центра и Киевского международного института социологии, проведенное 15-19 сентября.

"Если в мае этого года хорошо к Украине относились 26% респондентов, то в сентябре – 32%. Впрочем, доля россиян, которые положительно относятся к соседнему государству, неустойчива и колеблется от опроса к опросу между четвертью и третью населения, говорится в комментарии социологов к опросу", – пишет издание.

В то же время, с мая с 43% до 37% снизилась доля украинцев, относящихся хорошо к России.

При этом доля россиян, выступающих за объединение России и Украины в одно государство, с мая увеличилась в пределах статистической погрешности – с 9% до 11%.

49% опрошенных россиян выступают за открытые границы между РФ и Украиной, а 34% поддерживают закрытие границ и введение виз между странами.



Среди украинцев 49% поддерживают закрытие границ, в мае таких насчитывалось 43%.

Доля украинцев, выступающих за открытые границы между Россией и Украиной, снизилась с 47 до 40%. Всего 4% украинцев выступают за объединение двух государств.



"Относительно стабильным в последние два года остается отношение россиян к Крыму. 84% в целом поддерживают его присоединение (в прошлом сентябре таких было 83%, в марте 2014 года – 88%). 63% видят в присоединении полуострова больше пользы, чем вреда (в прошлом марте – 64%, в марте 2015 года – 70%)", – пишет РБК.

Опрос "Левада-центра" проводил в сентябре среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

В сентябре 2013 года, до присоединения Крыма к России и революции в Киеве, положительно относились к Украине 69% россиян, негативно – 23%. Положительно относились к России тогда 88% украинцев, негативно – 9%.

С весны 2014 года разрыв между долями положительных и отрицательных оценок существенно снизился лишь один раз, в 2016 году: с 39 п.п. в марте до 8 п.п. в мае. Эксперты связали эту перемену настроений с обменом украинки Надежды Савченко на российских военнослужащих Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Отношение к Украине в целом сильно зависит от новостного фона, объясняет социолог "Левада-центра" Степан Гончаров

"Когда тема становится менее горячей, нет эскалации конфликта, наблюдается рост позитива. Но это быстро меняется. Есть небольшая прослойка – 10–15% граждан, которые наиболее чувствительны к политическим событиям, внимательно за ними следят. Большая часть общества инертна, и поэтому нужны действительно тектонические сдвиги в отношениях двух стран, чтобы большинство поменяло свое мнение", – сказал он.

