Россияне вели переговоры о похищении украинских пограничников - источник

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Понедельник, 30 октября 2017, 11:16

Исчезновение украинских пограничников было спецоперацией россиян, соответствующие переговоры российской стороны были зафиксированы в течение двух месяцев до похищения украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбенко.

Об этом говорится в статье "Украинской правды", обнародованном в понедельник - "Похищение украинских пограничников на Сумщине. Версии и новые подробности".

Как говорится в тексте, по информации источников "Украинской правды" в течение двух месяцев до исчезновения Марцоня и Дзюбака, украинская сторона фиксировала переговоры россиян, где ставилась задача задержать двух украинских пограничников.

"Именно этот факт наталкивает правоохранительные органы на мысль, что украинские пограничники были похищены намеренно, скорее всего, для обмена", - отмечается в статье.

Другие источники "Украинской правды" фактически подтвердили эту информацию, отметив, что похищение украинских пограничников было "российской спецоперацией".

Кроме того, по словам представителя Госпогранслужбы Олега Слободяна, неподалеку от машины Богдана и Игоря, которая осталась неподалеку от границы, в двух местах обнаружили примятую траву, что свидетельствует о том, что там была засада.

Слободян настаивает, что Игорь и Богдан находились недалеко от границы, потому что выполняли задачи.

"Граница охраняется круглосуточно. Марцонь и Дзюбак являются представителями командования отделения. Мы можем утверждать, что они выполняли задания, соответствующие записи о мониторинге есть. Они могут делать это в любое время. Но что именно побудило их быть в том месте, нам неизвестно ", - сказал Слободян.

Общение с заложниками происходит только через адвоката, которого наняла семья Марцоня. Родители Игоря уверены, что в этой политической деле адвокат помочь не сможет.

По словам жены Богдана Марцоня - Ольги - адвокат виделась с ним три или четыре раза. Однако юрист не рассказывает, как ребята попали на территорию РФ.

"Адвокат сказала, что согласно их правилам, имеет право не разглашать информацию, если мы не имеем российского гражданства. Поэтому даже маме, которая находится в РФ при личной встрече, она ничего не рассказала", - сказала Ольга.

Несмотря на такие условия, важную весточку Богдан все же смог передать. "Через адвоката он попросил передать в Погранслужбу и нам, чтобы не думали, что они предатели и пошли туда по собственной воле", - рассказала Ольга.

Оксана Коваленко, УП

Темы: заложники Росcия Пограничная служба
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