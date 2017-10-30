Климкин объяснил, в чем разница между Крымом и Каталонии
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что нельзя проводить параллели между отсоединением от Испании Каталонии и оккупацией Россией Крыма.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИДа Испании Альфонсо Дастисом в понедельник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Тут по определению нельзя проводить никаких параллелей. Представьте, что сейчас в Каталонии были бы 2 тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наёмников. Все бы это было подконтрольно России...", - сказал Климкин.
В свою очередь Дастис отметил, что ситуации, сложившиеся в Каталонии, Крыму и на Донбассе, являются угрозами территориальной целостности государств.
"Конечно, эти вопросы в некотором роде схожи - и там и там есть угроза территориальной целостности наших государств. В этом плане наши позиции солидарны в отношении друг друга", - сказал глава испанского внешнеполитического ведомства.
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