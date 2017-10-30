Самолет из Киева заворачивали в Черновцах из-за непогоды

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Понедельник, 30 октября 2017, 13:30

Самолет рейса "Киев-Черновцы", который из-за непогоды вынужден был вернуться в столицу вечером 29 октября, прилетел в Черновцы в понедельник утром.

Об этом сообщили "Укринформу" в аэропорту "Черновцы".

"Самолет прибыл примерно в 10.40. Высадил пассажиров, после чего была проведена посадка тех, кто приобрел билеты в столицу. После этого самолет вылетел по определенному маршруту у 11.15 ч." – рассказали работники аэропорта.

В Черновицкой ОГА сообщили, что из-за сложных погодных условий спикеры круглого стола на тему: "Ассоциация Украина - ЕС: что дальше?" не смогли добраться до Черновцов.

Самолет вернули в аэропорт "Борисполь". Следовательно, мероприятие запланированное на 30 октября 2017 года в 10.00 в помещении областной государственной администрации, было отменено.

О новой дате мероприятия обладминстрации обещает сообщить дополнительно.

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