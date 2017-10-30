Самолет из Киева заворачивали в Черновцах из-за непогоды
Самолет рейса "Киев-Черновцы", который из-за непогоды вынужден был вернуться в столицу вечером 29 октября, прилетел в Черновцы в понедельник утром.
Об этом сообщили "Укринформу" в аэропорту "Черновцы".
"Самолет прибыл примерно в 10.40. Высадил пассажиров, после чего была проведена посадка тех, кто приобрел билеты в столицу. После этого самолет вылетел по определенному маршруту у 11.15 ч." – рассказали работники аэропорта.
В Черновицкой ОГА сообщили, что из-за сложных погодных условий спикеры круглого стола на тему: "Ассоциация Украина - ЕС: что дальше?" не смогли добраться до Черновцов.
Самолет вернули в аэропорт "Борисполь". Следовательно, мероприятие запланированное на 30 октября 2017 года в 10.00 в помещении областной государственной администрации, было отменено.
О новой дате мероприятия обладминстрации обещает сообщить дополнительно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.