Самолет из Киева заворачивали в Черновцах из-за непогоды

Самолет рейса "Киев-Черновцы", который из-за непогоды вынужден был вернуться в столицу вечером 29 октября, прилетел в Черновцы в понедельник утром.



Об этом сообщили "Укринформу" в аэропорту "Черновцы".



"Самолет прибыл примерно в 10.40. Высадил пассажиров, после чего была проведена посадка тех, кто приобрел билеты в столицу. После этого самолет вылетел по определенному маршруту у 11.15 ч." – рассказали работники аэропорта.



В Черновицкой ОГА сообщили, что из-за сложных погодных условий спикеры круглого стола на тему: "Ассоциация Украина - ЕС: что дальше?" не смогли добраться до Черновцов.



Самолет вернули в аэропорт "Борисполь". Следовательно, мероприятие запланированное на 30 октября 2017 года в 10.00 в помещении областной государственной администрации, было отменено.



О новой дате мероприятия обладминстрации обещает сообщить дополнительно.