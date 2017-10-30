"Батькивщина" говорит, что победила БПП на выборах в теробщины

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Понедельник, 30 октября 2017, 13:37

ВО "Батькивщина" заявляет, что одержала победу на выборах в объединенные территориальные общины с результатом 31%.

Об этом сообщает сайт партии со ссылкой на данные параллельного подсчета голосов на 90% участков.

Отмечается, что от "Батькивщины" избраны 880 депутатов в ОТО (31%), от БПП – 568 (20%), от Аграрной партии – 334 (11,8%), от "Укропа" – 245 (8,6%). 

 
инфографика "Батькивщины"
 
инфографика "Батькивщины"

По данным пресс-службы, по количеству избранных депутатов "Батькивщина" одержала победу в 15 областях Украины, тогда как "Солидарность" Петра Порошенко – только в 5.

Как известно, ранее ББП сообщила, что по результатам параллельного подсчета голосов, победила на выборах председателей объединенных территориальных общин.

Национальная полиция открыла 10 уголовных производств в день выборов в объединенные территориальные общины, из них 4 – по  факту подкупа избирателей.

Темы: виборы Батькивщина БПП
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