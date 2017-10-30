Манафорт сдался ФБР – СМИ

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Понедельник, 30 октября 2017, 14:53
Patrick Fallon/ZUMA

Бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт пришел сдаваться в Федеральное бюро расследований США.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на близкий к делу источник.

"Господин Манафорт вместе со своим адвокатом зашли в офис ФБР в Вашингтоне примерно в 8:15 утра", - говорится в сообщении.

По информации издания, также в понедельник должен "капитулировать" бизнес-партнер Манафорта Рик Гейтс. Его имя появляется в документах, связанных с компаниями, которые Манафорт создал на Кипре для получения платежей от политиков и бизнесменов из Восточной Европе.

Согласно сообщению, Манафорта, который также возглавлял избирательную кампанию президента Дональда Трампа, подозревают в нарушениях налогового законодательства, отмывании денег и лоббировании интересов иностранцев.

Гейтс обвиняется в передаче более 3 миллионов долларов с офшорных счетов.

Оба также подозреваются в том, что неоднократно предоставляли ложную информацию, в частности, бухгалтерам, налоговикам и адвокатам.

Как сообщалось, ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний Манафорта на счета в США, чтобы выяснить не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

ФБР выдвинуло первые обвинения по делу о вмешательстве России в выборы по результатам расследования Мюллера. Какие именно обвинения выдвинуты и против кого остается неясным.

Евгений Кизилов, УП

Темы: США Манафорт
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